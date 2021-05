TAPPEV OTSUS: president Kennedy andis enne atentaati korralduse, mis sai talle saatuslikuks 

Homme ilmub USAs raamat „Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service“, mis käsitleb Ühendriikide presidentide ajalugu salateenistuse pilgu läbi. Ajalehe Washington Post ajakirjanik Carol Leonnig avaldab president John F. Kennedy surma kohta detaili, mis sunnib küsima: kas JFK-le võis saatuslikuks saada tema enese otsus?