„Sotid selgeks“ saatejuht Marek Lindmaa: meie eesmärk pole kedagi risti lüüa või kohut mõista

Kui Marek 2018. aasta sügisel telekanalis TV3 saatega «Sotid selgeks» alustas, õnnitles sõber teda eluaegse töökoha puhul. Naljas peitub terake tõtt, sest probleemidest ja muredest Eestis tõesti puudust ei tule. «5000 kilomeetrit kindlasti,» hindab saatejuht selleaastaseks kilometraažiks. Olmeteemasid lahkava saate võlu seisnebki selles, et alatasa juhtub midagi teistsugust, millega varem ei ole kokku puutunud. «Kui aga veidi konkreetsemaks minna, siis ütleksin, et viimase hooaja suurim erinevus võrreldes eelnevatega on olnud südamlikkus ja inimlikkus,» tähendab ta.