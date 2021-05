VIDEO | Abikaasa kallas Scarlett Johanssonile pähe kausitäie rohelist lima 

36aastane näitlejanna sai MTV galal põlvkonna auhinna nimelise priisi, millega tunnustati ligi kolm aastakümmet kestnud karjääri. Scarlett tänas fänne oma kodust. „Selle auhinna tegite võimalikuks teie kõik, ja sellepärast ongi see minu jaoks nii tähtis,“ ütles ta tänukõnes.

Ent kui Scarlett parajasti oma uue filmi „Black Widow“ klippi sisse juhatas, saabus tema abikaasa Colin Jost kausitäie rohelise lögaga ja kallas selle näitlejannale pähe. „What the f***!“ kurjustas Scarlett - seda enam, et roheline löga on hoopis Nickelodeoni auhindade firmamärk.