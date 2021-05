SKANDAALNE VÄIDE: Bill Gates lõi oma alluvatele külge ning pidas aastaid armukest 

Bill ja Melinda Gates teatasid 27 aastat kestnud abielu karilejooksust kaks nädalat tagasi. Kohtupabereis kuulutab Melinda, et nende liit on pöördumatult purunenud. Uudis mõjus üldsusele šokina: pealtnäha paistis tegu olevat üksmeelse ja õnneliku paariga.

Juhtumit uuris firmaväline advokaadibüroo. Osa Microsofti juhatuse liikmeist otsustas, et Gates ei kõlba enam enda loodud firma juhatajaks. Umbes aasta tagasi astuski Bill Microsofti juhatusest tagasi ning ütles end edaspidi keskenduvat heategevusfondile. Tema esindaja kinnitab siiski Wall Street Journalile, et lahkumine polnud seotud sisejuurdlusega. Kuid mis oluline: pressiesindaja tunnistab, et Billil oli tõepoolest 2000. aastal - kuus aastat pärast Melindaga abiellumist - suhe Microsofti töötajaga. Ent see olevat jõudnud vastastikusel kokkuleppel lõpule.

New York Times teab aga väita, et see polnud Gatesi ainus kord alluvatega sobimatult käituda. Näiteks olevat ta 2006. aastal üht Microsofti naistöötajat e-kirjas restorani kutsunud. Gates olevat toonitanud: kui ettepanek tundub kohatu, võib naine seda ignoreerida. Naisalluv polevatki kirjast välja teinud. Kuid aasta-kaks hiljem olevat Gates samamoodi lähenenud heategevusfondi töötajale, kellega ta parajasti ühises komandeeringus viibis. „Tahan sind näha. Kas tuled minuga õhtustama?“ olevat Gates kokteilipeol küsinud. Naine ütles New York Timesile, et ettepanek tekitas temas ebamugavust ning ta vaid naeris vastuseks.