„Ester oli fantastiliselt elegantne daam ja väga armas inimene!"

EESTI MUUSIKA ESIMENE LEEDI: „Ma alguses kahtlesin, kas oli õige kompositsiooni üle minna, aga nüüd tunnen, et tänu sellele on mul ikka elus midagi tehtud ka,“ on Ester Mägi öelnud. Foto: Tiit Blaat

„Estri loodud muusika oli suurepärane, aga ka inimesena oli ta võrratu – väga hingeline ja õrn. Ta oli nii elegantne daam, et ma võiks teda isegi võrrelda Inglise kuningannaga,“ meenutab 99aastaseks elanud Ester Mägit tema lähedane sõber ja kauaaegne naaber, helilooja Eino Tambergi lesk Maire Tamberg. Tema võrdlus on tabav, sest Ester Mägit on nimetatud Eesti muusika esimeseks leediks.