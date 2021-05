PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 23. mai 

Neptuuni ja Merkuuri kvadraat toob välja sulle loomuomase, intuitiivse poole. Lihtne on tundeid sõnadesse panna, kallimale armastust avaldada.

Palju õnne, Kaksikud! Algav eluaastaring tõotab heade võimaluste avanemist mitmeski eluvaldkonnas. Sul tuleb olla avatud ja tähelepanelik, aru saada, mis on sinu jaoks õige ning sellest kinni haarata. Töises vallas tuleb edu juhul, kui jälgid oma käitumist – toore jõuga ei saa midagi, sõbralik suhtlus on kõikvõimalike suhete alustalaks.