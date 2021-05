PÄEVAHOROSKOOP: reede, 21. mai 

Kui kontrollid oma emotsioone, kontrollid ka kogu olukorda ning saad kokkuvõttes just seda, mida tahad. Kui tunded üle pea kokku löövad, pead paljustki loobuma.

Kui ootad romatilist nädalavahetust, ära eelda, et sinu eest kõik ära tehtaks. Suuna olukorda, planeeri armsa inimesega koos, aga nii, et sinu soovidest ikka seadus saaks.

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal on sinu jõuks terane mõtlemisvõime, aga ka varem omandatud teadmised. Info hankimine on tähtis ja seda sa oskad nutikalt teha. Sellel, kes teab asju enne teisi, on alati eelised ka tegevuse planeerimisel. Armuasjus oled haavatav, kipud kahtlustama ja kergesti ärrituma.