Eesti euroloo ameeriklasest kaasautor: veetsime Ukuga laulu kirjutades väga palju aega telefoni otsas 

Kahel aastal on Uku Suviste „Eesti laulul“ esitatud võistlusloo juures autorireal seisnud lisaks Ukule ka salapärane nimi Sharon Vaughn. Õhtulehel avanes eksklusiivne võimalus Sharoniga juttu puhuda. Sharon on enda sõnul laulukirjutajana tegutsenud terve täiskasvanuelu. „Alguses olin laulja ja mind avastati Floridas, misjärel kolisin sealt Nashville'i ja avastasin, et oskan ka laule kirjutada. Esimene hitt tuli päris kiiresti veel enne, kui päriselt aru sain, mida teen,“ muigab ta. „Looks oli „My Heroes Have Always Been Cowboys“, ning seda laulsid Waylon Jennings ja Willie Nelson,“ jutustab Sharon. „Aastal 1980 oli see filmi „The Electric Horseman“, kus mängisid Robert Redford ja Jane Fonda, tunnuslugu, ning film nomineeriti ka Oscarile.“ Nüüdseks on Sharon pärast kolme korda nomineerimist valitud ka Nashville'i Hall Of Fame'i liikmeks, see juhtus aastal 2019.