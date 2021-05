PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 20. mai 

Päike jõuab täna õhtul Kaksikute märki. Tähelepanu koondub eeskätt su enda soovidele ja vajadustele. Saad aru, mis on sulle tõeliselt oluline, millised on peamised eesmärgid.

Tähtis on, et sind ümbritseksid inimesed, kellel on sinuga sarnased huvid ja vaated elule, kes sinust aru saavad. Tiheneb läbikäimine sõpradega ja töökaaslastega.