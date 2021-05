PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 17. mai 

Selleks, et oma ambitsioonikad plaanid ellu viia, pead pidevalt tegelema enese arendamisega. Niisiis pühendu sellele, et midagi uut teada saada või selgeks õppida.

Et su armusuhe oleks õnnelik, naudingut pakkuv ja pidevalt uuenev, pead ka ise tööd tegema. Võta aega selleks, et kalli inimesega koos uusi elamusi saada.

Veenus on saatusesõlmega ühenduses, käes on oluline, armusuhete arendamist soosiv päev. Suhte tugevdamine on meeldiv ja õnnetoov koostööprotsess.