Ilusüstide kuninganna Marju Karin: 25 on vana ja pärast seda hakkab kõik surma poole minema 

Marju Karin on lisaks ilusüstija ametile ka ema. „Minu põhimõte on olnud, et tütred peavad kindlasti koolis käima. Rumalaid inimesi ei ole juurde vaja ning seda, kui sul on suured tissid, sellega ei saa täna elus läbi,“ selgitab nelja lapse ema, kes sai oma esimese tütre 15-aastaselt.