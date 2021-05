POISSMEHEPÕLI LÄBI! Uku Suviste süda on ametlikult hõivatud! 

Juba tänavu märtsis peetud „Eesti laulu" ajal võis aimata, et Eestit Eurovisionil esindava Uku Suviste süda võib olla hõivatud. „Selle kinkis mulle üks väga lähedane inimene, aga kes täpsemalt, ma praegu ei ütleks,“ vastas Uku Kroonika pärimisele, kas tema kaelas olev ehe on talisman. Küsimusele, kas Uku võib siis ihaldusväärsete poissmeeste nimekirjast maha kriipsutada, vastas ta salapäraselt: „Seda saab teada siis, kui on õige hetk.“ Nüüd on kindel, et võib küll.