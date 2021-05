HAKKAB PIHTA! Poola ja Islandi eurodelegatsiooni liikmed on andnud positiivse koroonaproovi

Hollandis Rotterdamis on juba terve nädala suure hooga käin tänavuse Eurovisioni lavaproovid ning nüüdseks on kõik osalejad lavalaudu proovida saanud. Kui 16. mail andis positiivse koroonaproovi Poola delegatsioon liige, siis päev hiljem teatavad korraldajad, et ka Islandi delegatsiooni liige on koroonapositiivne.