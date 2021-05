Blogijatepaar Marimell ostis oma esimese kodu: kodutunne peab tekkima kohe, kui uksest sisse astud 

„Aastaid oli meil plaan, et alla neljatoalist ei ole mõtet osta, sest kui juba osta, siis see, kus elu lõpuni pesitseda. Küll aga ütlesid blogilugejad, miks me ikkagi ei vaataks mingit kolmetoalist varianti, sest beebi on hetkel nii väike, nagunii meiega veel ühes toas ja saame alati edasi liikuda. Kuna kinnisvaraturg on hetkel selline nagu ta on – midagi kuskile ei lange ja ridaelamu peale hammas ei hakanud, hakkasime vaatama kolmetoalisi kortereid ja ühe selle ka ära napsasime,“ selgitab Mari-Leen.