Dianalt alatute võtetega intervjuu saamises süüdistatud reporter lahkub BBC-st 

Bashir töötas BBC-s usuasjade alal 2016. aastast. Varem oli ta töötanud mitmetes saadetes, sealhulgas "Panoramas", mille intervjuu prints Charlesi naise Dianaga oli BBC ajaloo kõmulisemaid saateid.

Nüüd teatas BBC, et Bashir lahkub nende teenistusest tervislikel põhjustel. "Ta teatas oma otsusest eelmisel kuul veidi enne seda, kui ta võeti seoses järjekordse südamelõikusega haiglasse. Ehkki talle tehti eelmise aasta lõpus suur lõikus, on tal jätkuvalt probleeme ning ta on otsustanud keskenduda oma tervisele," ütles BBC uudiste asedirektor Jonathan Munro.

Väidetavalt oli Diana veendunud, et Charles ihkab tema surma, abiellumaks Legge-Bourke'iga. Kuulu järgi alustati isegi kuningakojas juurdlust troonipärija ja lapsehoidja väidetava suhte kohta. Bashir olevat Diana ülesässitamiseks näidanud kviitungit, millest jäi mulje, et kuninglik lapsehoidja on aborti teinud. Paber oli tegelikult võltsitud.