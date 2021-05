Robert De Niro vigastas Scorsese uue filmi võtete ajal jalga 

Variety teatel pole teada, kui tõsine vanameistri vigastus olla võib. Õnnetus ei juhtunud võtteplatsil, vaid De Niro vabal ajal. Nüüdseks on filmilegendi esindaja täpsustanud, et viga sai reie nelipelihas. "Seda ravitakse New Yorgis. Võtteid see ei mõjuta, sest De Niro pidi alles kolme nädala pärast uuesti filmima."