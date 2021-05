Rein Rannap: „Pärast läände põgenemist tambiti mu nimi ja looming mutta.“  

Pea pool elu Eesti Raadio fonoteegis töötanud Heli Pikk mäletab seda aega hoopis teisiti. „Igasugused käsulauad kadusid ära veel enne taasiseseisvumist, juba laulva revolutsiooni päevil. Siis ei julgenud enam keegi midagi keelata. Aga ennekõike on mind turri ajanud kuulujutud, milliseid on mõni artist kuuldavasti ka ise levitanud, et Nõukogude Eestist emigreerunud muusikute helisalvestised hävitati. See on jama jutt. Ega siis raadios ega ka teles töötanud pooletoobised.“