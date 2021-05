Soome poksikaunitari laps sündis 12 sõrmega 

„Mr Finger on nüüd tavaline kümne sõrmega poiss,“ kirjutab Wahlström (40) Instagramis, avaldades foto, millel beebi käed on sidemeis.

Wahlström on varasema video kommentaaris paljastanud, et laps sündis kaheteistkümne sõrmega - kummalgi käel oli kuus sõrme. „Kuues sõrm ripneb nahariba küljes ja see lõigatakse varsti ära. Kutsume teda Mr Fingeriks.“ Eva tunnistas, et temalgi oli sündides ühel käel lisasõrm. „Mu vend lõikas selle paberikääridega ära.“