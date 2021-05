PIINLIK VIDEO: Soome missi imekostüüm hakkas „Miss Universumi“ laval jukerdama 

Soome miss Viivi Altonen astus rahvariiete voorus üles lihtsas, et mitte öelda odava väljanägemisega kostüümis, mis tegi teda veidi kogukaks. Kuid kaunitar heitis rahvusliku ürbi ült ning selle alt koorus välja valge kleit, mida Soome ajakirjanduses oli ette kiidetud kui ennenägematult futuristlikku.

Viivi kirjeldas Instagramis, et kostüüm tõestab Soome juhtivat rolli tehnika, heaolu, hariduse, innovatsiooni, aga ka õnne alal. Arvukate leedlambikestega kleit, mida suur tiim meisterdas tervelt kaheksa kuud, pidi vaatajaid tõeliselt rabama.

Hiljem kurtis Viivi Instagram Storys, et ta ei leidnud tulede sisselülitamise nuppu. "No mis seal ikka. Vaatame, kuidas see välja paistis." Nagu näha Youtube'i montaažist, astusid paljud missid lavale lausa hingetuks võtvates rahvuslikes kostüümides.