FILMISAADE „DUUBEL“ | Nädala küsimus – kas vahel on mõrv okei? 

Lõpuks ometi teame, millal kinod taaskord uksed avavad. Kuniks see aga reaalselt aset leiab, peame lohutust leidma mujalt. Sel korral piilume taaskord maailma poole, millest paljudel on juba pisut kõrini. Jah, räägime taaskord superkangelastest. Sel korral aga tegeletakse tõsiste moraalsete küsimustega. Näiteks, kas mõrv on õigustatud, kui kaalul on kellegi teise elu?