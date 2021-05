Inga Lunge oli eelmisel aastal mustas masenduses: mind valdas paanika, hirm  

„Möödunud kevadel, kui kõik läks üleöö kinni, oli esimene mõte, et see ei saa olla reaalsus – kõik tundus toimuvat nagu filmis. Ma ikkagi kukkusin auku ära umbes kolmeks päevaks,“ tunnistab Lunge Kroonikale.

Lunge selgitab, et teda valdas paanika ja hirm. „Mul on ju lapsed ja neile on vaja süüa anda,“ märgib näitleja.