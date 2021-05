Birgit Sarrapi Facebooki artistikonto kadus nagu tina tuhka 

„Facebook nõudis Birgiti ametliku artistikonto uuendust, kuid seda lõpuni viia ei lasknud ja samas ka vana lõpetas toimimise," räägib Indrek. “Jupp jupi haaval kadus sealt info sootuks ära nii, et isegi administraatorile ei oleks seda lehte nagu kunagi olemas olnudki. Kahjuks on seis nii segane, et keegi ka Facebooki abitoest ei ole siiani mingit mõistlikku selgitust sellele andnud.“