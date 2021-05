Inimesed TULEVIKUTEGIJAD | Prügiehtekunstnikud: kui poiss-sõber kulda kingiks, siis hurjutaks, aga ära ei viskaks Geidi Raud , täna 20:38 Jaga: M

LOODUSLÄHEDASED PIIGAD: Prüehete firma asutajad eelistaks kullale iga kell prügiehteid. Foto: Erakogu

Kui tavainimese jaoks on aastaid riiulil tolmu kogunud CD-plaadid ilmselt ühel hetkel kasutu prügi, siis kambale Tallinna tütarlastele on need aardeks. Teine kamp neidusid riputab kõrva aga hoopiski klaviatuuriklahve ja jupikesi plasttaarast.