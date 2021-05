Chrissy Teigen mõnitas teismelist teletähte kirjeldamatu julmusega 

Stodden sai tuntuks kümmekond taastat tagasi, kui ta 16aastasena abiellus Hollywoodi näitleja Doug Hutchisoniga, kes oli toona 50aastane. Nüüd kuulutas Courtney, et sotsiaalmeedia superstaar Teigen - muusik John Legendi abikaasa, kel on Instagramis ligi 35 miljonit fänni - saatis talle Twitteris sõnumeid, milles utsitas teda end ära tapma. Teigen solvas teda korduvalt Twitteris, ütles, et unistab sellest, kuidas Courtney endale mulla peale tõmbab, ning kirjutas talle ka erasõnumis, et Stodden võiks end ära tappa. Selle tõestuseks avaldas Stodden kuvatõmmised.

Teigen tegi seepeale avalduse, milles kahetseb oma tegusid. "Mul on kohutavalt piinlik ja kurb selle pärast, mis inimene ma olin. Olin ebakindel, tähelepanu nuiav troll," kirjutab ta. "Mul on oma käitumise pärast häbi ja väga piinlik, kuid seda pole kuidagi võimalik võrrelda tundega, mida ma Courtneys tekitasin."

Teigen väidab, et üritas Stoddeniga isiklikult ühendust võtta. Ent Courtney seab tema kahetsuse siiruse kahtluse alla. "Võtan tema andekspalumise vastu ja andestan talle. Aga tõde ei kao kuhugi: ma pole temast ega tema leerist privaatselt piiksugi kuulnud. Õigupoolest blokkis Chrissy mind Twitteris ära. Tahan kõigest hingest uskuda, et ta palub siiralt andeks, aga see tundub olevat pigem avalik katse päästa oma töösuhteid Targeti ja teiste kaubamärkidega, kes hakkavad aru saama, et Chrissy woke-jutt on äraleierdatud plaat."