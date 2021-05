HÜVA NÕU | Kuidas väsimusest, tujutusest ja kurbusest välja rabeleda? 

See valu on tegelikult igatsus, mida su keha ja meel hingega taasühinemise järele tunnevad. Jooga ja mediteerimine, kasvõi kolmeminutiline meditatsioon aitavad väsimusest, tujutusest ja kurbusest välja. „Alati kui tunned, et hakkad vajuma stressi või depressiooni, teadvusta endale, et oled kogemata end lahti loginud,“ annab Liina Ravneet Elvik nõu.