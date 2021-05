Hollywoodi tippkoomik kuulutab: tema ja ta naine ei tahagi lapsi 

Rogen (39) rääkis Howard Sterni raadiosaates, et inimesed panevad imeks: kuidas ta küll nii palju tehtud saab? Ta on näitleja, stsenarist, režissöör, produtsent ... "Vastus on: mul pole lapsi ... Mul polegi muud teha." Sethi sõnul on tema ja Laureni päevad täis lusti ja lõbu. Nad naudivad teineteise seltsi nii väga, et ei tahagi lapsi. "Lauren tahab neid isegi vähem kui mina. Mind saaks ilmselt ümber räägitud; tema on kategooriliselt vastu."