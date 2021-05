UUS KUUM PAAR! Uudo Sepp ja Kendra Katrina Könnel on teineteist leidnud ja kokku kolinud!

„Ei ütle kindlalt ega lükka ümber,“ vastab esimese hooga suunamudija Kendra Katrina Könnel küsimusele, kas tema ja muusik Uudo Sepp on rohkem, kui sõbrad. Siiski kinnitab naine viimaks, et on muusikuga alates mai algusest paar olnud.