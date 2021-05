GALERII | Uku Suviste Eurovisioni teisest lavaproovist: tehniliselt on see kõige võimekam lava, millel esinenud olen 

Uku kiidab nii lavamänedžere kui ka kogu kohapealset tiimi ja võttegruppi. „Annaksin neile küllaga punkte, kõik on väga professionaalselt tehtud.“ Esimese proovi tegi Uku esmaspäeval ja täna oli tunne sellega võrreldes palju parem. „Laval olles pole mul ju aimugi, mis ümberringi toimub ja näiteks milline on taustagraafika. Ma tean küll, milline kaamera mind parasjagu võtab, aga näen kogutulemust alles pärast proovi, ning seda, mis mu ümber on. Mingi idee oli alguses olemas ja pärast esimest ülevaatust oskasin end veel paremini sinna atmosfääri asetada.“