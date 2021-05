Kas Benniferi taasühinemine on tühipaljas reklaamitrikk? 

Em Rusciano (42) tunnistas oma veebisaates "Emsolation", et Bennifer on tema jaoks olnud täielik kinnisidee. Kuid keegi kuulaja võttis Ruscianoga ühendust ja kinnitas, et kunagise kihlapaari taasühinemine ning ühine romantiline reis Montanasse on vaid reklaamitrikk.

"Mu väga lähedane pereliige kuulub J.Lo lähikonda. Naerame selle loo üle kogu aeg ega jõua ära imestada, et inimesed selle konksu alla on neelanud. See on täielik jura!" kinnitab Austraalia saatejuhi infoallikas.