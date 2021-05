Inimesed VIDEOINTERVJUU | Marika Tuus-Laul: kaardimoor pani kunagi täppi, kui ennustas mulle, et minu esimene mees sureb, mul on veel kaks meest ja mul on loosiõnne Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Johanna-Kadri Kuusk; Grete-Elisabeth Lauri , täna 09:53 Jaga: M

GALERII

"Hommikusöök staariga" - Kohvik Komeet; Marika Tuus-Laul; Anu Saagim

Juba lapsepõlvest peale on meil toredad kodupeod, kus on alati vanemad ja nooremad põlvkonnad koos. Lookas lauad. Emaga tegime virnade viisi kooke ja muud head paremat. Aga seekord on teisiti, praegu lihtsalt ei julge külalisi kutsuda, võibolla kuu hiljem. Õues saaks istuda, aga see pole see. Mul on plaan seekord korraldada suurem pidu Tallinnas, mitte Otepääl. Seal istume suvel niikuinii kaasaga koguaeg õues.