Pikad otsustusprotsessid jätavad lapsed liiga kauaks turvakodusse oma saatust ootama 

Läänelik süsteem, mida järgitakse ka Eestis, ütleb, et lapse võib bioloogiliselt vanemalt ära võtta vaid äärmisel juhul ja viimase abinõuna sisuliselt siis, kui vanem on lapsele reaalselt ohtlik. See aga tähendab, et Eestis on hulk imikuid ja eelkooliealisi, kes istuvad kuude ja aastate kaupa turvakodus, kuni kohtute hammasrattad otsust tehes pöörlevad. Samas on pikk järjekord peredest, kes oleksid valmis kohe lapsendama, uurib „Pealtnägija“.