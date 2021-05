HÜVA NÕU | Kodukontoris jääb selg kangeks? Kuidas end õigesti liigutada? 

Kuna spordisaalid on olnud kinni, siis inimeste varasem harjumus käia trennis on lõhutud. Kõrve sõnul peituvad siin suured murekohad. “Jah, on palju inimesi, kelle liikumisharjumused on paranenud. Eriti neil, kellel on maja oma hooviga, kuid siiski on rohkem neid, kes on hakanud vähem liikuma,” tõdeb ta. Sama lugu on vanemate ja lastega – koduõppel on tegelik töökoormus mitmekordistunud ning iseendaga tegelemiseks jääb vähem aega.