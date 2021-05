Ootamatu! Ellen DeGeneres paneb ameti maha! 

„Kui oled loov inimene, tuleb pidevalt endale väljakutseid esitada – nii suurepärane ja lõbus saade, kui see ka pole, pole see lihtsalt enam väljakutse,“ selgitab Ellen oma otsust.

DeGeneres ütleb, et teavitas töötajaid otsusest 11. mail ja et istub koos Oprah Winfreyga maha 13. mail, et arutada lõppeva saate üle.