Mart Mardisalu lahkub TV3st: ma kahjuks ei pea võimalikuks senises rollis jätkata 

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel otsib TV3 meelelahutuslikule uudistetunnile uut juhti koos enda nägemusega. „Kandideerima on oodatud kõik, kellel on visioon, kuidas igapäevaselt köita sadu tuhandeid televaatajaid, tuua nendeni olulisemad uudised ja parima meelelahutuse ning kindlustada TV3le jätkuv liidripositsioon Eesti telemaastikul,“ selgitab Suur.

Senine „Seitsmeste uudiste“ juht Mart Mardisalu on toimetuse tööd edukalt juhtinud alates 2015.aasta sügisest. „Täname Marti kogu tehtud töö eest! Kuue aasta jooksul on ta TV3 uudistetiimi juhtinud professionaalselt ja edukalt, viies saatetunni uudiste- ja meelelahutusosa uuele tasemele, panustades inimestesse, sisusse ning ka tehnilisse külge. See kõik on taganud saate päevakajalisuse, usaldusväärsuse, köitvuse ning pälvinud televaatajate poolehoiu,“ sõnas Signe Suur.

„See kuus aastat on olnud väga põnev ja intensiivne aeg, millele on kindlasti oma pitseri jätnud jätkuv pandeemia. Pean väikseks imeks, et oleme oma uudistemeeskonnaga neist tormistest vetest läbi saanud, samal ajal jätkuvalt häid uudiseid tehes. Oleme Eesti teleõhtu kõige konkurentsitihedamas tunnis päevast-päeva televaatajale põnevat ja paeluvat sisu pakkunud, mis pole sugugi lihtne! Julgen kolleegide nimel lubada, et teeme seda ka edaspidi!“ rääkis Mardisalu, lisades, et viimane aasta on kaasa toonud suuri muudatusi ka isiklikus elus. „Me pere elab hetkel välismaal ja varasemast enam plaanin nende juures olla minagi. Eeltoodut arvestades ei pea ma kahjuks võimalikuks senises rollis jätkata. See poleks aus ei kolleegide, tööandja ega ka mu enda suhtes. Olen kindel, et leiame „Seitsmeste“ uueks juhiks värskete ideedega särava inimese, keda ootab ees suurepärane tiim. Kavatsen teda nõu ja jõuga aidata ning kui talle sobib, saan ehk mingil kujul oma kogemuste ja oskustega toimetuse töösse ka edaspidi panustada!“ selgitas Mardisalu.

„Meil on kahju, et Mardil tuleb täna langetada raske valik, aga aktsepteerime ja austame seda, sest perekond on elus kõige olulisem. Elus on etappe, kus tuleb selliseid otsuseid langetada, ent loodame, et uus elukorraldus lubab meil Mardiga ka edaspidi sobivas formaadis koostööd jätkata“, ütles Signe Suur.