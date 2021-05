Argo Aadli: „Olen praegu justkui isapuhkusel.“  

„Loodetavasti jõuan suvel niikaugele, et saan tule alla teha ja esimest leili võtta. Mul on üks tilluke maatükk Hiiumaal nii-öelda suviseks olemiseks. Seal on üks ait aastast 1917 ja nüüd varsti loodetavasti ka saun. Maja seal pole, aga ega pole nii väga tarviski. Ait on suvel magamiseks mõnus koht,“ teab Argo omast kogemusest. „Eks kaalusin ka varianti hakata ise sauna meisterdama, aga samas pole ma nii osav ehitaja, et võiks olla kindel, et sellest lõpuks saun saab. Sestap otsustasin usaldada meistreid, kes tehases selle valmis teevad. Valik on mitmekesine ja hinna mõttes ei tuleks enda tehtu just palju odavam,“ langetas Argo otsuse meistrite kasuks pärast põhjalikku kalkuleerimist.