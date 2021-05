FBI avaldas Kurt Cobaini surmaga seotud saladokumendid 

Seni salastatud kaust puudutab 1994. aasta aprillis enesetapu teinud muusiku surma. Veebis avaldatud toimik koosneb kümnest leheküljest ning selle sisu pole just sensatsiooniline, vaendab Iltalehti.

Näiteks on toimikus kiri produktsioonifirmast Cosgrove/Meurer Productions, kes teeb dokumentaalsarja "Unsolved Mysteries" ("Lahendamata mõistatused"). Sarjas käsitleti 1997. aastal ka Cobaini surma. Sarja produtsendid võtsid FBI-ga ühendust, et käia välja Tom Granti nimelise eradetektiivi nimi - too rääkis nimelt doksaates, et Cobaini surma nimetamine enesetapuks oli ennatlik.

Dokumentidest selgus, et FBI on inimeste kirjadele vastanud, öeldes, et ennekõike on mõrvajuurdlused kohalike võimude, mitte FBI töö.