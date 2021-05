GALERII | Piirangud unustati? Tauno Kangro näituse avamisel käis korduvalt politsei 

Nimelt ei täidetud maskikandmise kohusust ning ei hoitud piisavat distantsi. „11. mail kella 18.20 ajal laekus politseile teade, et kesklinnas Pärnu maanteel asuvas majas toimub üritus, kus on palju rahvast ning seal viibivad inimesed ei kanna maski. Patrulli kohale jõudes oli ületatud ruumi 25 protsendi täituvuse nõue ning leidus ka neid, kes ei kandnud maski. Politseinikud vestlesid üritusel osalejatega, selgitasid neile hetkel kehtivaid piiranguid ning jagasid maske. Ürituse korraldaja lubas omalt poolt paremini järgida, et kehtivad nõudeid täidetaks,“ kommenteerib Õhtulehele kesklinna politseijaoskonna juht Taavi Kirss.