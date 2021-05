Madonna tütar paljastab VÄGA seksikal moefotol oma taguotsa 

Lourdesi ehk Lola isa on Madonna omaaegne personaaltreener Carlos Leon, kellest lauljanna läks 1997. aastal lahku, kui tütar oli vaid seitsmekuune.

Abielust briti režissööri Guy Ritchiega on Madonna poeg Rocco (20). Lisaks on tal neli Aafrikast lapsendatud last: David (15), Mercy (14) ning kaksikud Stella ja Estere (8).