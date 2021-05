TULEVIKUTEGIJAD | Lihtne, kuid geniaalne! Võru poisid mõtlesid välja ämbri, mis ütleb, milline seen süüa passib 

Jänes näeb, et hunt järab seent ja teatab: ,,Kuule, hunt, see on kärbseseen!’’ Hunt mõtleb natuke ja vastab: ,,Mul savi kelle seen see on, mulle maitseb.“ Need olid hundi viimased sõnad. Õpilasfirma Seenixi ämber oleks vaese looma aga hukatusest päästnud.