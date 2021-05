Maailma rikkaim mees soetas poole miljardi dollarilise superjahi  

Bezosele on sellised summad muidugi tühiasi: tema varandus küünib 200 miljardi dollari kanti. Mullu teenis Bezos tänu koroonapandeemiale 75 miljardit dollarit: netikaubandus õitses ning Amazoni aktsiate hind kasvas vägevalt. Pandeemia ajal on luksjahtide müük hoogu juurde saanud - väidetavalt on režissöör Steven Spielberg samuti uue superjahi tellinud ning oma vana jahi, samuti Oceancos valminud Seven Seasi nimelise superjahi, umbes 160 miljoni dollari eest müüki pannud.