Elon Muski lapse ema tabas sketšisaate järel paanikahoog ja ta viidi haiglasse 

Elon Musk (49) oli laupäevase saate saatejuht, kes kuulutas avamonoloogis, et on esimene Aspergeriga inimene, kes on "Saturday Night Live'i" konfereerinud. (Sotsiaalmeedias tuletati küll meelde, et see au kuulub koomik Dan Aykroydile, kel on lisaks Aspergerile Tourette'i sündroom.) Muski kallim Grimes (33) kehastas Super Mario teemalises sketšis printsess Virsikut. Sotsiaalmeedias avaldas ta foto, kus poseerib koos saates muusikalise vahepala esitanud Miley Cyrusega.