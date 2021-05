Inimesed Välismeedia Eesti Eurovisioni-võidust Allikas: Eesti välisministeeriumi väljaanne Pilk Peeglisse , täna 22:30 Jaga: M

VÕIMAS! „Igal juhul on Eesti võit suur saavutus, mis tugevdab Eesti õrnas staadiumis olevat rahvuslikku identiteeti,“ märkis ajaleht Suomenmaa eestlaste Eurovisioni-võidu järel. Foto: JAREK JÕEPERA

Eesti oli selle aasta Eurovisioni üllatusvõitja. 1) Eesti? Kui teie mõte ei hakka selle sõna peale mitte mingis suunas liikuma, siis tere tulemast klubisse. 2) Kole on mõeldagi, millisena kõlasid teised laulud, nagu „Cat Story“, „Life is a Beautiful Word“ ja „Smile“. 3) „Everybody“ oli vähemalt parem kui Briti laul – „No Dream Impossible“. (The Guardian, 15.05)