Meenutades Vahur Afanasjevit! Wimberg: ta oli vahetu, sõbralik, teiselt poolt heitlik, impulsiivne, ja seda läbisegi 

„Selles kambas on elatud ühiselt erakordselt joovastavaid ja imelisi aegu, elamise jõud ja loomise lust läbisegi välkudena sähvimas. Ma ei unusta kunagi 2007. aasta suve, mil oli parasjagu käes jälle üks haripunkt, me andsime välja ühise kalambuuride kogumiku „Väike pornoraamat“, tegime selle esitlemiseks turnee neljas Eesti linnas, pidasime traditsioonilisi suvepäevi, mille koondnimetus oli Lätete Pääl, sõitsime, hängisime, kolasime, jõime õlut, lasime endil teistele meeldida ja teistel endile meeldida. Palju kordi oleme samasuguseid asju teinud hiljem ja varem. Minu jaoks on NAK samasugune toetust ja kuuluvustunnet pakkuv nähtus, nagu võiks isekeskis olla ka EÜS-i liikmed, vabamüürlased või de Treville’i musketärid,“ jutustab Wimberg.