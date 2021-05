Inimesed Tanel Padar Eurovisioni-võidule järgnenud lepingupakkumisest: „See oleks põhimõtteliselt nagu Modern Talking olnud. Lihtsalt selle vahega, et meie oleme Dave’iga oluliselt koledamad mehed.“ Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M

STIIL KAUBAMAJAST:„Suure tõenäosusega poleks mina ilmselt ise päris lillat särki selga pannud, aga põhjuseks oli see, et peab laval silma hakkama. Et Dave’il oli roosa särk, siis pidi mul ka mingi erksam toon olema,“ ütles Tanel Padar. Telepildis paistis see ergas lilla lavavalguse mõjul välja aga tagasihoidliku sinakashallina, seevastu Dave Bentoni fuksiaroosa paistis kilomeetrite kaugusele. Foto: JAREK JÕEPERA

„Esmaspäeval lähen maale – ma ei ütle, kuhu –, ja nädalaks ajaks,“ ütles verinoor rokkar Tanel Padar 20 aastat tagasi, pärast „Everybody“ võitu Õhtulehele. Lubas, et hakkab kala püüdma. „Istun tundide kaupa jõe või järve ääres, naudin hetke. Tahaks ära saada. Tahaks sellest tähelepanu keskpunktist ära.“ Nüüd tunnistab Tanel naerdes, et kalal ta toona kindlasti ei käinud, vaid võttis lihtsalt aja maha. Tormilisel moel. Veel polnud tal õrna aimugi, mäherdusi plaane peavad võiduka duo kohta Euroopa produtsendid.