Inimesed Aapo Ilves: veel mõned päevad tagasi leppisime kokku, et hakkan toimetama Vahuri uut luulekogu Jaanus Kulli , täna 17:47 Jaga: M

Aapo Ilves, Vahur Afanasjev ja teised semud Brüsselis Foto: Erakogu

„Me olime Vahuriga ikka väga lähedased ja meie sõprus läheb tagasi sajandi algusesse. Veel mõned päevad tagasi suhtlesime ning leppisime kokku, et ma hakkan toimetama tema luulekogu, mille materjal tal koos oli ning pakkusin, et Vahur võiks vastutasuks toimetada minu luulekogu. Kahjuks see kokkulepe ei saagi nüüd teoks,“ ohkab Aapo Ilves. Sarnaselt Ilvesele oli Afanasjev samuti ühtviisi kodus nii kirjanduses kui kunstis ja muusikas.