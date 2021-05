VIDEO | Kuninganna naasis pärast Philipi surma avalikkuse ette erakordses riietuses 

Ilta-Sanomat märgib, et koroonapandeemia tõttu erines tseremoonia tavapärasest. Kuningannal on kombeks kanda sel päeval kuninglikku keepi ning uhket kullast, plaatinast ja hõbedast krooni Imperial State Crown, mida kaunistab 2 868 briljanti, 17 safiiri, 11 smaragdi ja 269 pärli. Sedapuhku nähti kuningannat aga kevadises rõivakomplektis. Briti meedia märkis siiski, et kroon on ilmselt hakanud 95aastase monarhi jaoks liiga raskeks osutuma.