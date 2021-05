ABBA lubas kolm aastat tagasi uut muusikat - kus see siis on?! 

2018. aasta pressiteates lubas ABBA uut muusikat. "Tundsime kõik neli, et 35 aasta järel oleks tore taas kokku saada ja stuudiosse minna. Seda ka tegime." Rootsi muusikute sõnul oleks aeg otsekui seiskunud ning nemad vaid lühikese puhkuse jagu areenilt ära olnud.

Mullu lubas bänd fännidele lausa viit uut laulu. Nüüd seletas Björn Ulvaeus The Herald Sunile, et viivituse üks põhjus on maailma haaranud koroonapandeemia. Kuid kauaoodatud uudislooming jõuab tänavu publiku ette.