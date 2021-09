Kas kuulata sisetunnet või mõistust ehk Mida lubab septembri tähekaart? 

Tundub, et kuu esimestel päevadel on sellega veel väga raske leppida. Nendes päevades on kahtlusi oma valikute suhtes ja kindlasti on keeruline millelegi keskenduda. Parem oleks mitte astuda otsustavaid samme, sest see oleks nagu udu sees teadmata suunas tormamine.

Juba esimene nädalalõpp loob head eeldused selleks, et kõik oma hinges õigele kohale paigutada ja kui selgub, et su süda ei ole varem tehtud valikuga siiski rahul, võib praegu veel midagi muuta.