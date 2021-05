Contra: Vahur Afanasjev kirjutas väga fantastilisi asju 

„Vahur kirjutas ikka väga fantastilisi asju ning oleks kindlapeale olnud veel väga viljakas. Seda võin küll öelda, et tal oli väga huvitav mõttemaalilm. Mõnest asjast oli ehk raske aru saada, aga siis kirjutas jälle ristiinimesele arusaadavamas keeles. Jällegi, kui lugeda tema viimaseid luuletusi, kumab sealt kuidagi läbi, et tal sai kirjandusest villand. Mis tundub natuke kummaline,“ mõtiskleb Contra. „Üks mis kindel: „Serafima ja Bogdan“ on lausa „Tõe ja õiguse“ mõõtu raamat.“