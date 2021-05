Film KULDGLOOBUSED KRIISIS: Tom Cruise tagastas oma auhinnad, telekanalid alustasid boikotti Toimetas Triin Tael , täna 15:41 Jaga: M

Tom Cruise ja 2000. aastal filmiga "Magnoolia" võidetud Kuldgloobus. Foto: VIDA PRESS

Kuldgloobused on langenud karmi kriitika alla: Los Angeles Times paljastas, et auhindu jagavas Hollywoodi välisajakirjanike ühingus pole kakskümmend aastat olnud ainsatki mustanahalist liiget. Arvukad meediaettevõtted on kuulutanud organisatsiooni üritustele boikoti, Tom Cruise tagastas oma Kuldgloobused, mida tal on kokku kolm.